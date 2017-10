'Game of Thrones': Kit Harrington revela que lloró al leer el final de la serie

Tenemos para rato con"Game of Thrones", ya que la octava temporada de la serie regresará a la pantalla chica recién en 2019. Sin embargo, para el elenco de la popular serie de HBO, el final ya inició. En una entrevista en "The One Show" de la BBC, Kit Harington reveló que cuando estaba leyendo el libreto del final de temporada, lloró.

“De hecho, la semana pasada leímos el final de temporada. Ahora sé todo”, declaró el actor que interpreta a Jon Snow en la serie. “Lloré al final. Ten en mente que hemos estado ocho años en este proyecto, a nadie le importa más que a nosotros”, agregó.

“Es una institución más grande que cualquier otra en la que haya estado (…) Me pongo un poco triste de solo pensarlo. Va a ser muy extraño despedirme de todos y tener la última escena con cada persona, porque no solo estás muy unido a la serie, sino que muchísimas personas alrededor del mundo también lo están”, enfatizó el actor de Game of Thrones aunque no quiso develar detalles sobre el final.

La fecha de emisión de Game of Thrones aún no está confirmada, pero oscila entre fines de 2018 y comienzos de 2019. Lo que sí se sabe es que constará de seis episodios y algunos durarán casi 2 horas.

