El actor de cine para adultos se encuentra en el ojo del huracán por unas polémicas declaraciones. Nacho Vidal denuncia a médico por acto sexual abusivo.

Noticias RCN dio a conocer que un médico de una importante clínica ubicada en el norte de Bogotá lo tocó de una manera indebida durante una atención de urgencia.

El actor asistió por un dolor de oídos, pero al parecer, el médico no siguió el protocolo. “Me ha hecho otra cosa que no tiene nada que ver con lo que he venido a hacer aquí, sabes, o sea, ¿Tomarse fotos conmigo y tocarme?”, dijo Nacho en un video.

Daniel Mendoza abogado del actor aseguró que: "El médico le dice que se vuelva a acostar y que se baje los pantalones".

Nacho asegura que el doctor lo tocó dos veces de manera inapropiada, por lo que instauró en su contra una denuncia por acto sexual abusivo en la Fiscalía.

"Podrá ser muy actor porno, pero es un ser humano que merece respeto", agregó el abogado de Nacho.

Ante lo sucedido la clínica aseguró que tomó las medidas necesarias y que el médico fue suspendido hasta que se aclare la situación y se adelante la investigación relacionada a este caso.

"De acuerdo a la versión del médico la evaluación médica practicada respondió a los síntomas referidos por el paciente durante la consulta a la cual asistió un acompañante", aseguró la clínica en un comunicado.

