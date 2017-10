El video de Daniela Ospina que hizo llorar a sus seguidores

Algunas veces es complejo definir con palabras lo que siente el corazón. Hoy es un día de esos… Este video es el fragmento de un instante inolvidable, hoy Maria Daniela y yo compartimos una tarde maravillosa; el privilegio fue todo mío, un regalo de la vida conocerla. Maria Daniela me enseñó hoy el poder de la sonrisa, de la esperanza y una gran lección: siempre hay que ser feliz. Ella es valiente, luchadora y una gran maestra para mi; nada en su vida ha sido barrera para compartir su fe, su esperanza y su alegría. Gracias, gracias bella por tanto hoy. Tu historia me inspira. Te llevo en el alma.

