La también conocida Daniela Franco de Padres e Hijos reveló detalles relacionados a su vida y su trabajo en un nuevo capítulo del programa Se dice de mí. Uno de ellos generó cientos de comentarios entre los televidentes: El beso de Ana Victoria Beltrán con otra mujer.

Como buena actriz Ana Victoria no tuvo miedo de enfrentar una escena en la novela de Telemundo Flor salvaje. Ella debía darle un beso a su amiga y colega, Susana Rojas.

En la escena las dos estaban en una tina y un hombre obligaba a Ana a que se besara con Susana.

"Yo nunca le había dado un beso a una mujer, pero dije, me la va voy a besar como es, porque repetirla, no, así que me la 'trompié"", dijo la actriz en Se dice de mí.

El beso de Ana Victoria Beltrán con otra mujer

La actriz contó varios aspectos de su vida, por ejemplo, que luego de la muerte de su padre quedaron literalmente en la calle. Una época difícil que Ana Victoria recuerda con cariño, pues le ayudó a crecer a ella a y a su familia.

Fue entonces cuando empezó a estudiar modelaje, actuación y locución. Tomó diferentes clases para alcanzar su sueño de ser actriz. Su primera producción fue Musidramas.

Luego de eso fue llamada para hacer parte de la producción que la llevó a la fama: Padres e hijos, un seriado que duró 17 años en la televisión colombiana.

