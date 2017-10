Luego de que naciera la polémica en Hollywood en medio de las denuncias contra el productor de cine Harvey Weinstein, se conocen casos similares en nuestro país. Ahora una famosa en nuestro país habla. Actriz colombiana fue víctima de acoso sexual.

Kelly Cárdenas, quien ha participado en producciones como Pambelé, Oye bonita y Chepe Fortuna, le contó su caso al portal Pulzo.

La actriz aseguró que su caso sucedió cuando aún era una adolescente. “Me iban a hacer unas fotos, para poderlas enviar a la persona que iba a decidir las cosas, y el muy degenerado —perdón que hable así, pero me acuerdo y me da una ‘piedra’— me empezó a decir que me quitara la ropa".

A eso agregó que: "Yo estaba muy pequeña, tenía 17 años, y en ese tiempo no sabía que esa gente era tan mala; era muy inocente. Yo llevaba mi vestuario y mis cosas, intenté cambiarme y el tipo se me vino encima, como a cogerme el pelo, a ‘acomodármelo’ para las fotos, y yo me enojé muchísimo".

Actriz colombiana fue víctima de acoso sexual

Kelly Cárdenas terminó su historia diciendo que: "Pero como el enojo pierde, traté de ser muy inteligente y de manera diplomática le dije que no; fui muy clara con el tema, cogí mis cosas y salí [… De verdad,] menos mal tengo una malicia indígena muy buena, le dije que no me gustaba que me tocara, que podía arreglarme sola. El tipo dijo que solamente estaba tratando de ayudarme. ¡Pura miércoles! Se le veía no solamente en la cara, sino físicamente pude ver lo que pasó”.

Cabe recordar que durante esta semana la presentadora Mabel Lara también confesó que fue víctima de acoso sexual en los comienzos de su carrera.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar