Nuevas canciones que debería escuchar en los próximos días

Aleluya al sol – Fito Páez

Se trata del primer sencillo del nuevo álbum de Fito que verá la luz este noviembre. "Es un himno a la alegría de todos y más específicamente a las mujeres que luchan por sus derechos. Es una orquestación sencilla que consta de bajo eléctrico, batería, piano acústico, guitarras eléctrica y acústica, órgano Hammond, varios teclados electrónicos y un montón de voces. ¿Se puede en estos días escribir un himno a la esperanza? Creo que si sale de las tripas, vale todo", aseguró el argentino a través de un comunicado oficial.

How Long – Charlie Puth

El tema fue producido en su totalidad por Puth y escrita con la colaboración de Jacob Kasher y Justin Franks. La canción hace parte del que será su nuevo trabajo discográfico que llevará por nombre VoiceNotes. Se espera que How Long siga el exitoso camino que tuvo su sencillo anterior Attention, lanzado a principios de este año, y que se convirtió en el primer número uno de Puth en la radio pop norteamericana.

Little Dark Age – MGMT

Para miles de personas en el mundo se trata de uno de los regresos más esperados, teniendo en cuenta que el dúo no había lanzado música nueva desde el lanzamiento de su álbum homónimo en 2013. Little Dark Age es el primer sencillo de lo que será su próxima producción discográfica que aún no tiene fecha de estreno.

Whiskey – Maroon 5

Un tema que la banda estadounidense hace en colaboración con el rapero A$AP Rocky. Se trata de una canción que habla de las relaciones amorosas que no han funcionado en el pasado. Aunque el tema aún no tiene video, la letra muestra a un Adam Levine junto a Rocky charlando sobre rupturas mientras beben Whiskey.

Holy Mountain – Noel Gallagher

Holy Mountain es el primer sencillo del nuevo álbum del británico que llevará por nombre Who Built the Moon? y que saldrá el próximo 24 de noviembre. La canción está acompañada de un video retro cargado de varios elementos psicodélicos. De acuerdo a lo dicho por Noel en varias entrevistas, el nuevo disco tendrá once canciones pero este single es uno de sus favoritos.

