El fenómeno de las maratones en Netflix: la nueva forma de ver televisión

Lograr en un día lo que a otros les toma semanas es la misión de los "supermaratoneros", quienes aspiran a ser los primeros en terminar una serie, y ven una temporada completa en menos de 24 horas a partir de su momento de lanzamiento, según datos adaptados a las zonas horarias de cada país.

En total, desde 2012 8.4 millones de miembros han elegido hacer maratón con alguna serie en Netflix y lo único más veloz que su forma de ver televisión es el crecimiento del comportamiento en la plataforma. Entre 2013 y 2016 la cantidad de personas que termina una temporada el día de su lanzamiento creció más de 20 veces, ya que pasó de 200.000 miembros en 2013 a más de 5 millones hasta septiembre de este año.

Ya sea por el amor que le tienen a una serie en específico (cinco miembros en Estados Unidos han maratoneado las cinco temporadas de House of Cards en su día de lanzamiento) o por el amor que le tienen a muchas series (un miembro de Francia ya ha maratoneado 30 series en lo que va del año), los espectadores están adoptando esta nueva forma de fanatismo en todo el mundo.

Brian Wright, vicepresidente de Series Originales de Netflix, le contó a PUBLIMETRO que a pesar de que existe una nueva forma de consumir series en la que de alguna manera se corta el tiempo de espera por conocer el final de las series, Netflix no ha dejado que esto influya en la creación de las series: "les damos a los creadores total libertad para contar sus historias de la manera en que deseen, les damos el poder para hacer realidad su visión. Eso es lo que hace que las historias sean tan atractivas, el hecho de que reflejen verdaderamente la idea de sus creadores."

Brian Wright, vicepresidente de Series Originales de Netflix, le contó a PUBLIMETRO que a pesar de que existe una nueva forma de consumir series en la que de alguna manera se corta el tiempo de espera por conocer el final de las series, Netflix no ha dejado que esto influya en la creación de las series: "les damos a los creadores total libertad para contar sus historias de la manera en que deseen, les damos el poder para hacer realidad su visión. Eso es lo que hace que las historias sean tan atractivas, el hecho de que reflejen verdaderamente la idea de sus creadores."

De igual manera, Wright agregó que el hecho de consumir las historias con mayor rapidez no cambia la manera en que estas se plantean desde un inicio, sino que ha creado unas fanaticadas sólidas alrededor de las series, de modo que las maratones son un incentivo para el productor de la historia, y no un reto como tal.

Las series más maratoneadas

Programas de todo tipo, género y formato despiertan el instinto "maratonero". Si bien existen comedias de 30 minutos como Santa Clarita Diet, GLOW y The Ranch que se pueden ver más rápidamente, algunos thrillers de una hora como Stranger Things, House of Cards y Orange is the New Black, son consumidos con fervor también.

Gilmore Girls: A Year in the Life tiene la mayor cantidad de "maratoneros" globales a 24 horas de su debut, pero el primer lugar de la lista varía según el país: Fuller House es el rey supremo en Ecuador, Seven Deadly Sins quedó en primer lugar en Colombia y Marvel – The Defenders se corona triunfador en Corea.

Hay "maratoneros" viendo series velozmente en busca de la gloria en todo el mundo, pero Canadá es quien tiene el más alto porcentaje de miembros que las acaban en menos de 24 horas. Colombia no se quedó atrás y obtuvo el lugar 23 en la lista global.

El dato: Gilmore Girls: A Year in the Life es la serie más maratoneada en el mundo a 24 horas de su debut. En Colombia ese reconocimiento se lo lleva la serie de cómic manga Seven Deadly Sins.

Dejando de lado un estereotipo

La nueva forma de consumir los contenidos de Netflix ha demostrado que los que maratonean no son personas que tengan estilos de vida cien por ciento sedentarios, pues para muchas personas la maratón sí es una especie de competencia en la que se optimiza el tiempo y, al ver una serie en un solo día, el resto de días pueden dedicarse a otras actividades, y eso incluye la actividad física.

Top 5 de programas más maratoneados en Colombia

The Seven Deadly Sins Marvel's The Defenders Santa Clarita Diet Gilmore Girls: A Year in the Life Atypical Stranger Things The Ranch Fuller House Friends from College Glitch

Top 5 de países con más "maratoneros"

Canadá Estados Unidos Dinamarca Finlandia Noruega

* Colombia tiene el puesto 23.