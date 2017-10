¡Qué cambio! Así se veía Sebastián Yatra antes de ser famoso

Happy birthday to this amazing man! Another year of awesome music, cute interviews and beautiful photoshots went by so fast! @sebastianyatra #HappyBirthday #Birthday #SebastianYatra #FanClub #InstaBoy #Cantautor #Cantante #Compositor #Singer #Artist #SebastianFolloweMePls #YatraYatra #Latin #YatraFanForever #YatraLove

A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra.official) on Oct 14, 2017 at 4:14pm PDT