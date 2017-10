Marilyn Patiño desmiente a la Negra Candela y cuenta la verdad de su salida de 'La Kalle'

Una noticia de Pulzo.com citaba a la Negra Candela e indicaba que Marilyn Patiño había tenido una situación durante una entrevista con David Bisbal en España, donde supuestamente la presentadora había prestado más atención a su físico que a la entrevista que debía realizar. Además, según la misma publicación, Marilyn habría pedido que el maquillaje y peinado corriera por cuenta de BluRadio. Esto, según el mismo medio, le habría costado su salida de 'La Kalle'.

No obstante, este medio conoció la verdad de los hechos de boca de Marilyn Patiño, quien a través de una nota de voz desmintió a la Negra Candela:

"Hola amigos, soy Marilyn Patiño… nunca he tenido un problema como este que menciona la Negra Candela. Cuando yo me fui a Madrid porque me dijeron que entrevistara a David Bisbal, para eso hay una organización con Universal Music. (…) La entrevista con David Bisbal se hizo, y además pude hacer notas alternas para La Kalle y BluRadio. Maquillaje NUNCA pedí, se sabe que no había maquillaje, se sabía que todo esto corría por mi cuenta… Entonces esta señora creo que está en otro planeta, no se documenta, no me deja nada para yo poder aprender de ella en cuanto a periodismo se trata, porque demuestra que de periodismo serio no sabe nada."

De igual manera, explicó que por agenda de David Bisbal ella no pudo hacerle la entrevista el día presupuestado. Y fue por eso que tuvo que viajar hasta otro sitio para realizar el reportaje, y agregó: "todo fue maravilloso, todo fue increíble, no entiendo por qué esta señora viene a decir cosas que no son. Adicional a esto, la entrevista fue para RADIO", esto último demostraría que Marilyn Patiño no tendría por qué preocuparse de más por su maquillaje y peinado.

Marilyn Patiño continuó hablando de los motivos por los que salió del programa de radio:

"Los motivos por los que me fui de La Kalle es porque tengo unos compromisos con 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' con quienes venimos grabando una temporada desde el año pasado. Mis compromisos se empezaron a cruzar, lo que fue bastante molesto y por mutuo acuerdo decidimos que yo saldría de La Kalle, porque ellos ahora necesitan unos horarios de 8 horas. Ese fue el motivo, y la directora lo puede decir".