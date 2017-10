A María del Mar le tocó presentarse tres veces a Protagonistas para poder entrar, estas fueron sus audiciones

A la participante transexual de Protagonistas le costó trabajo hacer parte del famoso reality de RCN. Se presentó dos veces en el pasado, durante las audiciones de 2010 y 2012, sin éxito.

Un usuario de Instagram compartió los videos donde se ve a la participante María del Mar tratando de convencer a los jurados de ese entonces.

Inicialmente es difícil comprobar que se trata de María del Mar, ya que ha cambiado de 'look' radicalmente. En 2012 llevaba el cabello de color rojo, y en 2010 lo usaba en color castaño oscuro. No obstante, es su personalidad lo que la delata.

Si bien la participante logró entrar al programa en su versión de 2017, no fue mucho tiempo el que logró permanecer en el programa, pues ya fue eliminada. Según expresó María del Mar, su actitud "frentera" no gustó en la Casa Estudio ni entre el público que ve el programa.

En un Facebook Live, María del Mar contó que la sacaron del programa por ser excesivamente franca y sincera. "A la gente le da rabia que yo sea sincera", expresó a través de la red social.

Por ahora, la ex participante asegura que por el momento se va a quedar viviendo en Colombia, para buscar oportunidades. "Pienso que aquí se me van a abrir muchas puertas, creo que me voy a quedar un tiempo acá", finalizó.

