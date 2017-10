Katalina tiene más de un amor en Protagonistas, ¿por cuál se decidirá?

Katalina, la participante de Protagonistas de Nuestra Tele, del canal RCN, se ha hecho popular en el programa por sus constantes coqueteos con varios integrantes de la Casa Estudio.

Amílcar, Antonio, Camilo y Jonathan son algunos de los participantes de protagonistas con los que ha coqueteado Katalina. De hecho, con Amílcar ya se ha besado en días recientes, aunque se dice que en la vida real ella tiene novio fuera del programa: el cantante y compositor Mario Lora.

Aun así, no se sabe si su relación es formal, ya que se sabe que en algunas ocasiones ha dicho que está "entusada" y que no se va a "morir de amor", lo que haría pensar que ya no está con el cantante, y explicaría sus coqueteos con diferentes participantes de Protagonistas.

En redes, mucho se dice sobre Katalina, ya que los comentarios no se han hecho esperar por su comportamiento. "Katalina es demasiado coqueta, quiere con todos los hombres de la casa estudio", "Katalina va a acabar con todos los hombres de la casa estudio, pobre novio", son algunos de los comentarios en redes.

Por estos días las redes también se agitan con la salida de María del Mar, la participante transgénero de la Casa Estudio, quien aseguró que Amílcar era homosexual.