'Geostorm': una apuesta por el suspenso, la ciencia ficción y los desastres naturales

Luego de una serie de desastres naturales gobiernos de diferentes partes del mundo se reúnen para crear un sistema que los proteja de futuras catástrofes. Sin embargo, la tecnología que ellos mismos han creado comenzará a atacarlos. Así se desarrolla Geostorm, en Colombia Geo-Tormenta, cinta que desde mañana estará en las salas de cine de nuestro país.

Daniel Wu, quien hace parte del elenco que estelariza Geostorm, habla de acerca de este filme y de su personaje, un experto en meteorología.

Geostorm combina un thriller sobre una teoría conspirativa con una película de desastres naturales de proporciones épicas. ¿Con qué aspectos de la historia se conectó?

Soy un gran fanático de los thrillers sobre conspiración y de las películas de grandes desastres. Así que esta es la combinación perfecta de ambas. ¡Son todas las películas de desastre combinadas en una sola cinta! Hay dos historias que suceden al mismo tiempo, una que se lleva a cabo en la Estación Espacial Internacional y la otra en la tierra. Ambas me parecen muy convincentes.

Su personaje, Cheng Long, es un experto en tecnología que está acostumbrado a controlar el clima. Antes de comenzar a trabajar en la película, ¿investigó algo sobre los satélites meteorológicos y los sistemas que manejan?

Habiendo vivido en China por los últimos 20 años he aprendido algunas cosas sobre el clima. Por ejemplo, se suponía que iba a llover durante las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008, pero el gobierno chino disparó iones a las nubes e hizo que lloviera el día antes y no durante las ceremonias. Esa fue la primera vez que me di cuenta que era posible controlar el clima, al menos parcialmente.

En Hong Kong su personaje experimenta un fenómeno inesperado, una ‘geo-tormenta’. Describa lo que Cheng ve y siente y cómo lo confronta.

En una toma se ve como un huevo cae de una bolsa y comienza a cocinarse en el pavimento. El calor intenso causa la explosión del sistema de petróleo líquido subterráneo de Hong Kong y luego la ciudad entera comienza a explotar. En este punto, no es claro si es un desastre meteorológico o un desastre causado por el hombre. No puedo contar mucho, pero imagínense a este hombre tratando de controlar esto, pero no en un clima normal, experimentando temperaturas que suben a los sesenta grados. No sé él, pero yo me hubiera vuelto loco.

Además de Daniel Wu, el reparto de esta cinta lo conforman Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Alexandra Maria Lara, Ed Harris y Andy Garcia.

¿Cómo fue trabajar en medio de todos los efectos y maniobras?

Fue sensacional. He trabajado en más de sesenta películas en Hong Kong y nunca había estado en una producción en donde se hubieran cerrado cinco cuadras de la ciudad para el rodaje de la película.

Antes de los eventos climatológicos que ocurren en Hong Kong, Cheng comparte un momento con un gato que se está refrescando en una nevera, y aunque suena y se ve fácil, no fue una escena sencilla. ¿Cómo fue eso?

La producción trajo a una entrenadora de animales de Estados Unidos y ella encontró en Hong Kong al gato perfecto. El animal era increíble, mejor que muchos de los actores de dos patas con los que he trabajado. El gato hizo lo que debía y respondía mediante un sistema de llamados que había creado la entrenadora. La entrenadora lo hacía una vez para generar un tipo de movimiento y dos veces para generar otra acción.

¿Conocen el viejo dicho de Hollywood sobre nunca trabajar con niños y animales? Bueno, pues estoy trabajando ahora con un bebé en una serie de televisión y antes de eso fue el gato en Geostorm. Así que ya hice las dos cosas (risas).

Para usted, ¿cuáles fueron los retos y las oportunidades que se presentaron al trabajar en una película a gran escala como Geostorm?

Fue un reto porque no ves los efectos visuales durante la producción, así que la actuación se basa en tu imaginación y en la de los productores, y las dos deben estar perfectamente alineadas. Por ejemplo, en la cinta verán una escena de una persecución en carro. Esta fue especialmente desafiante porque tenía que imaginarme que la carretera se estaba dividiendo en frente de mí y luego tener que girar repentinamente para evitar caerme en una grieta.

¿Qué espera que el público se lleve cuando vea Geostorm?

No debemos jugar con la madre naturaleza, no importa que tan sofisticada sea nuestra tecnología.

“Creo que el público pasará un rato muy agradable porque la película cuenta con diversos elementos de suspenso y efectos visuales de última tecnología”, Daniel Wu.

