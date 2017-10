Así suena Bruno Mars cantando en español

Este video de un concierto que el artista hizo en Miami se ha hecho viral porque es una de las pocas veces en las que se le ha visto cantar en este idioma, a pesar de que tiene raíces puertorriqueñas.

El tema que interpretó Bruno Mars fue “Just the way you are” acompañado en el fondo por una bandera de Puerto Rico.

Dicho evento, llamado Somos Live, buscaba ayudar a los damnificados de huracán que arrasó con las islas de Puerto Rico y países caribeños, y en el también participaron Marc Antony y Jennifer López, quienes fueron los organizadores.

¿Qué tal le parece como suena?