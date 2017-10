¡Paula Andrea Betancur se volverá a casar!

❤️Dios pone personas en nuestras vidas para enseñarnos, inspirarnos, edificarnos, ayudarnos a crecer, hacernos reír y hacernos fuerte. Por eso te trajo a mi…. Te Amoooooo amor mío de mi vida!! @luismiguelzabaletajimenez Feliz cumpleaños 🎈

A post shared by Paula Andrea Betancur (@paulaandreabetancur) on Oct 7, 2017 at 7:40pm PDT