Video: El actor Eduardo Yáñez le da tremenda cachetada a un periodista en una alfombra roja

La agresión sucedió en medio de una alfombra roja en Los Ángeles, cuando el reportero de Univisión, Paco Fuentes, le preguntó por su hijo luego de que este chocó su carro y abrió un fondo de ayuda para recolectar el dinero a través de internet y poder arreglarlo.

Yáñez ya le había dicho que no hablaba de su vida privada, pero ante la insistencia del reportero, este le dijo: “ya que lo abrió que le den. Tú deberías cooperar”. En ese momento hay un cruce de palabras y le dice “A mí no me faltas más al respeto”, acto seguido el actor golpea en la cara al periodista.

El actor utilizó una de sus redes sociales para pedir perdón por le hecho y el mensaje ha recibido más de 6000 comentarios.

Quiero pedir una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta. Mi vida personal no está a la venta. — Eduardo Yañez (@LaloYanezLue) 12 de octubre de 2017

Por su parte el periodista Jorge Ramos también se pronunció en sus redes rechazando la agresión al periodista.