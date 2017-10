El polémico desnudo de Daniela Ospina junto a su hija

¿Qué tanto se puede amar? Con Salo descubrí que la respuesta es: infinito. Ella ha llenado mi vida de razones, de sonrisas, de recuerdos. Ella me hace recordar que acá en la tierra estamos rodeados de ángeles. Esta foto es la memoria de un día muy feliz a su lado, un favorito #TBT

A post shared by Dani 👯Salomé (@daniela_ospina5) on Oct 12, 2017 at 7:31am PDT