Nuevos artistas para escuchar en lo que queda de 2017

Discos, géneros, canciones, bandas y solistas. El mundo no para y la industria musical se renueva constantemente. Se está acabando el año y ha dejado un listado de artistas a los que usted debería darles una oportunidad. ¿Se anima a escucharlos?

Charlie Puth

Aunque se dio a conocer gracias a Youtube en 2009, lo cierto es que su éxito mundial llegó con la canción We Don't Talk Anymore, junto a Selena Gómez en 2016. En 2017 todos los ojos han estado sobre este músico estadounidense, y es que ha lanzado dos canciones que también se han convertido en un hit: Attention y How Long.

Shawn Mendes

Al igual que Charlie, aunque ya se había dado a conocer tiempo atrás con su primer disco Handwritten, lo cierto es que There's Nothing Holdin' Me Back, uno de los sencillos de su segundo trabajo discográfico Illuminate, le ha dado mayor reconocimiento a este canadiense.

Jorja Smith

Proveniente de Reino Unido, esta joven de 20 años tiene una propuesta que mezcla el pop, la electrónica y el soul. Blue Lights fue la primera canción que dio a conocer la artista y que ha recibido halagos por parte de músicos como Skrillex y Drake. En la actualidad está sonando en la radio colombiana con su tema On my mind.

Sebastián Yatra

La cuota colombiana la pone este artista quien se caracteriza por combinar el pop con el reguetón. Aunque ya lleva algunos años en la escena musical, lo cierto es que ha alcanzado reconocimiento en este 2017 gracias a Robarte un beso, tema que hizo junto a Carlos Vives. Además, su trabajo le mereció una nominación a los Grammy Latinos en la categoría Mejor nuevo artista.

Chance The Rapper

Aunque ya lleva unos cuantos años formando una carrera como músico, lo cierto es que este exponente del hip hop ganó reconocimiento gracias a la pasada entrega de los Premios Grammy, gala en la que llevó tres galardones: Mejor nuevo artista, Mejor álbum de rap y Mejor interpretación de rap.

