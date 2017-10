El Día de la Cabra: la primera película colombiana hablada en creole

Después de atropellar accidentalmente a una cabra con la camioneta de su padre, dos hermanos adolescentes con personalidades incompatibles empiezan una aventura de reconciliación. Cornelius 'Corn' y Rita deberán encontrar la forma de reparar la camioneta antes de que lleguen los turistas que se hospedarán en el hotel de la familia. Mientras resuelven el problema, pasarán por una carnicería, una tienda de empeño y hasta por donde un brujo, en una aventura de 24 horas en la isla de Providencia.

La historia de El día de la cabra (título original: Bad lucky goat) surgió de la relación que tiene Samir Oliveros, director de la película, con su hermana. “Me parece curioso que dos personas que se criaron bajo el mismo techo, sean tan diferentes. Quería poner a dos hermanos incompatibles bajo una situación de presión y forzarlos a solucionar un problema juntos, para ver si esto ayuda a reconciliarlos”, expresó por medio de un comunicado.

Otra experiencia personal sería la que ayudaría completar la atmósfera que se ve en la película. “La parte de la isla, surgió de un viaje que hice a Jamaica con una amiga que vive allá. Ella se crió en Negril toda su vida pero el colegio bilingüe quedaba en Kingston. Todas las mañanas su madre la llevaba al colegio, muy temprano. Un día se quedó dormida y atropelló a una vaca. El panorámico quedó cubierto de sangre y como era tan temprano, no había nadie cerca. Le tocó esperar con una vaca muerta, un panorámico sangriento y una niña llorando en la camioneta, hasta que finalmente un peatón los ayudó a mover el animal. Me pareció un gran comienzo para algo”, agregó Oliveros.

La película, que se estrenará en cines nacionales el 9 de noviembre, fue grabada en un tiempo récord de 20 días y con un equipo de no más de 60 personas, según le contó a PUBLIMETRO el productor de esta cinta, Andrés Gómez: "18 personas locales salieron de Bogotá y 35 isleñas y raizales se vincularon a la producción. El mayor reto fue llegar a la isla con todo el equipo y la utilería, además de los equipos de fotografía, por medio de barcos y aviones… era mucho peso, y fue un gran reto."

La cifra: en 20 días se grabó El dia de la cabra en su totalidad

Otro aspecto de la película que le da un aire de frescura e inocencia a sus personajes es el hecho de que estos sean actores naturales: "El casting fue muy interesante porque lo hicimos por medio de perifoneo por toda la isla con parlantes. Así convocamos alrededor de 700 personas, de ahí salieron los principales actores. Al actor principal lo encontramos jugando dominó con sus amigos y una vez quedó él, de hecho, nos replanteamos los demás actores. Así comenzó una nueva búsqueda para encontrar a Kiara, que representa a Rita en la película", agregó Gómez.

Un retrato cien por ciento creole

Para Samir Oliveros y su equipo era muy importante que El día de la cabra retratara de manera fiel a los providencianos y lo que es su cultura. De hecho, Elkin Robinson, conocido músico de la isla, tiene un papel en la cinta y en la creación de la banda sonora.

Gómez también contó cómo fue el primer recibimiento por parte de la gente de Providencia, quienes ya vieron un corte inicial de la cinta: "Lo mejor fue que se vieron representados: vieron su isla, sus vecinos, amigos, hermanos, su música, etc. De hecho, la música es un gran diferencial de la película, pues tenemos ocho canciones originales y tres licenciadas, con las que pensamos hacer un disco. Así que es un bonus muy bonito que tiene la película. Primero, espero que reconozcamos a Providencia como parte de nuestro país, ya que literalmente está aislada. Ellos se sienten muy “aparte”, ellos a Colombia le dicen “el continente”, ni siquiera le llaman Colombia. Hay una brecha entre lo que son, y lo que la gente cree que son. Hay que reconocerlos como colombianos aunque su cultura sea diferente. La película es una buena ocasión para reivindicar la cultura isleña."

"La película es una buena ocasión para reivindicar la cultura isleña."

Jean Bush, providenciano que participó como productor de campo y actor en la película, también le contó a PUBLIMETRO cómo se vinculó al proyecto: "Yo fui productor de campo. La mística de la película fue lo que más me atrajo, el director estaba buscando locaciones y le ayudé, fue así como se enamoró de la isla, y de paso me dijo que yo tenía que ser el malo de la película porque según él yo me la pasaba de mal genio."

Bush también habló sobre lo importante que es el hecho de que la película se haya filmado en creole, idioma que no tiene representación dentro del cine nacional: "Admiro mucho a Samir Oliveros y le agradezco 100% el hecho de haber hecho esta película en creole porque es importante no perder nuestra lengua. Ahora mismo en San Andrés solamente el 30 o 40 por ciento de la población habla creole y es algo muy triste porque es algo ancestral, cosa que no pasa en Providencia porque toda la población habla el idioma, y que esta sea la primera película 100% en creole es un orgullo para mí por haber participado de ella."

La película será proyectada en el marco del BIFF (Bogotá International Film Festival) en función especial en Cine Tonalá este sábado 14 de octubre a las 6: 00 p.m. y a las 11: 00 p.m. Las boletas se pueden reservar a través de www.cinetonala.co. En otros cines nacionales podrá verse a partir del 9 de noviembre.

Dato curioso: El día de la cabra se financió a través de crowdfunding, que funciona a través de donaciones por Internet de personas particulares y/o patrocinadores que pueden recibir algo a cambio de su aporte. De esta manera, el director Samir Oliveros recaudó más de 61.000 dólares.