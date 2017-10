Canción inédita de la era gospel de Bob Dylan sale a la luz

El ganador del Nobel de Literatura (2016) pasó por un periodo de música gospel en el cual mucha de su música nunca vio la luz. Según la revista Rolling Stone, durante 1979 y 1981 Dylan hizo tanta música que la disquera "jamás habría podido publicarla toda".

Si bien mucha de la música gospel de Bob Dylan fue tocada en vivo durante algunas de sus presentaciones, otras canciones jamás fueron escuchadas fuera de las salas de grabación. Ese es el caso de Making a liar out of me.

La canción, que tiene una duración de seis minutos y medio, podrá ser escuchada en la caja recopilatoria The Bootleg Series (vol. 13) que Dylan publicará el 3 de noviembre y que estará enfocada en la música del periodo gospel del artista. Mientras tanto, algunas filtraciones permitieron escuchar la canción a través de YouTube.

Con la presentación de Making a liar out of me y las demás canciones de comienzos de los ochentas, se espera que los fanáticos de Bob Dylan comprendan lo que realmente significó dicha época para el artista, ya que para muchos se trató de un tiempo perdido cuando en realidad fue una de las etapas más prolíficas para su obra, comparable con los sesentas, tiempo en el que compuso sus temas más populares.