La supuesta relación amorosa entre los participantes de Protagonistas, ha generado revuelo y polémica. Ahora se conoce la millonada que le ofrecieron a Felipe por su encuentro con María del Mar.

Felipe salió de la Casa Estudio, justo en el momento en que nació el rumor de que él había tenido una relación amorosa en el pasado con la participante transexual del reality. Días después María del Mar lo invitó a que regresara, para que tuvieran una conversación sobre el tema, pero él no aceptó.

De acuerdo con La Negra Candela, al exparticipante le ofrecieron 25 millones para que aceptara el encuentro, y aunque en un momento dijo que sí, finalmente se echó para atrás con esa decisión.

La millonada que le ofrecieron a Felipe por su encuentro con María del Mar

"Se supone que en las primeras de cambio Felipe había accedido a la misma, gracias a la suculenta suma ofrecida para aceptar. Veinticinco millones de pesos no es una suma despreciable. Hasta el mediodía todo el mundo estaba convencido que verían el contundente desmentido de Felipe a María del Mar con relación a su supuesto affaire, cuando Felipe se alojó en la casa del transexual, a quién “supuestamente”, lo convencieron doblando la cantidad que iba a ganar Felipe, es decir cincuenta millones de pesos por sostenerse en sus declaraciones. ¿Era también parte del show? ¿Están perfilando a María del Mar para ganar ? Habrá que ver si es cierto o no".

El rumor comenzó cuando María del Mar le contó a sus compañeros que había tenido "cuento" con Felipe. "Ese Felipe es una payaso, un ridículo, es una falsa de toda falsedad. Yo lo conozco más que ustedes, porque él y yo tuvimos cuento hace dos años".

Y Felipe respondió: "La verdad eso me tomó por sorpresa, porque a María la conocí en los últimos filtros que había en Medellín y yo me acerqué a ella a decirle que siguiera adelante, que me parecía una verraca, que no se preocupara por lo que la gente pensara de ella y me llevé una sorpresa cuando me la encontré dentro de la Casa Estudio, entonces no entiendo por qué ella está diciendo esas cosas que no son ciertas, no entiendo por qué está causando toda esta polémica y a dónde quiere llegar con todo esto", dijo a través de un comunicado entregado por RCN.

A post shared by @juanmartinhr on Oct 2, 2017 at 7:52pm PDT

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar