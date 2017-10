Con este piropo, Silvestre Dangond hizo sonrojar a Paulina Vega

Silvestre Dangond hizo sonrojar a Paulina Vega durante 'A Otro Nivel', cuando ella conversaba con los tres jurados.

Paulina comentaba cómo la actitud siempre es importante a la hora de concursar y presentarse frente a un jurado, experiencia que ella misma vivió en Miss Universo: "Sí hay que hacer sentir, ¿no? Emoción… yo me acuerdo que en el reinado no era la más linda pero al jurado me lo gané".

Silvestre Dangond hizo sonrojar a Paulina Vega al contestarle: "tú siempre te ganas todo, tú eres tramadora… eres tramadorzasa, ¡mírala!" y, acto seguido, le pica el ojo, a lo cual Paulina contesta con una risa y sonrojándose.

Ante el aplauso del público, Fonseca y Silvestre comienzan a decirle a Paulina que se ve bastante roja. "Es la primera vez que la vemos roja", dice Fonseca, mientras ella insiste que no está sonrojada. "Eso es 'cancha', mi pauli, tú sigues siendo bella blanca, roja, como la pongan" agrega Silvestre, quien le manda un 'pico'.

El momento completo en que Silvestre hizo sonrojar a Paulina Vega puede verse en este video.