Sam Smith anuncia el lanzamiento de su próximo disco

Sam Smith anunció el lanzamiento de su tan esperado segundo álbum, The Thrill of it All, que verá la luz el próximo 3 de noviembre en todo el mundo.

De acuerdo a lo dicho por el cantante en varias entrevistas, en esta ocasión volverá a trabajar con Jimmy Napes, aunque el disco también contará con la colaboración de Timbaland, Malay, Jason Boyd y Stargate.

In The Lonely Hour, su disco debut, fue lanzado en mayo de 2014 y se convirtió en una de las producciones discográficas más importantes de aquel año, recibiendo varios reconocimientos, entre esos cuatro Premios Grammy.

Too Good At Goodbyes es el primer sencillo de su nuevo álbum y ya se convirtió en éxito mundial al alcanzar el #1 en las listas de Reino Unido. También fue número uno en iTunes de Reino Unido y Estados Unidos, y se convirtió en el sexto sencillo de Sam Smith en alcanzar la primera posición en la radio de Reino Unido.

Sumado a este anuncio, se confirmó la visita de Sam Smith a México con dos presentaciones que tendrán lugar el 25 de julio del 2018 en la Arena Monterrey y el 27 de julio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

