Michael Keaton, más desafiante que nunca en 'Asesino: misión venganza'

En la película Asesino: Misión Venganza, Dylan O'Brien interpreta a Mitch Rapp, un joven que promete vengarse de un grupo de islamistas radicales luego de que mataran a su novia. Después de ingresar a la CIA, Rapp es reclutado como un agente encubierto para detener a los terroristas de lanzar un arma nuclear en el Medio Oriente.

La película reúne por primera vez O’Brien (Maze Runner, Teen Wolf), considerado como una estrella en ascenso, con el nominado al Óscar y ganador del Globo de Oro Michael Keaton, quien interpreta al entrenador de la CIA Stan Hurley, encargado de preparar a Rapp para unirse a Orión, la red más reservada dentro de la organización de inteligencia.

12 de octubre, día que se estrena en Colombia Asesino: Misión Venganza

La historia, dirigida por Michael Cuesta, da un giro inesperado cuando se encuentran con un ex agente convertido en asesino profesional, (Ghost) entrenado por el personaje de Keaton, Stan Hurley. Ahora Mitch Rapp no solo debe vencer a los terroristas, sino que además debe seguirle los pasos a Ghost muy de cerca.

Micheal Keaton, quien ha tenido una prolífica carrera durante décadas y protagonizó la película ganadora del Óscar, Birdman (2014), vuelve a las salas de cine en Colombia con este papel desafiante y temerario, del cual habló con PUBLIMETRO.

¿Cómo podría describir a su personaje como Stan Hurley?

Sus intenciones son buenas, específicamente el porqué lo hace, no es que sean correctas o incorrectas, se trata de lo que hay que hacer, de lo que él necesita hacer. Él es un "chico malo", pero es un buen chico en el sentido de lo que es correcto hacer para él y lo que está tratando de hacer dentro de la historia, por lo que, sin duda alguna, él es heroico. Más que valiente, es rebelde a su manera y tiene su propia forma de hacer las cosas.

¿Cómo es la relación entre Hurley, Mitch Rapp y ‘The Ghost’?

Cuando mi personaje, Hurley, se encuentra con el personaje de Dylan, Mitch, las cosas no iban a ser tan fáciles como ellos decían. Tú sabes, tienes que decir; este es el plan, estamos comprometidos con él y haremos estrictamente eso. Cuando este chico no se ajusta al plan, es apenas obvio que todos pierden la cabeza. No sólo para la misión, sino por ponerlos en riesgo a todos. También es algo interesante, Michael Cuesta hizo un muy buen trabajo desarrollando esto, fue toda la historia alrededor de 'The Ghost'. Eso es lo que hace una gran diferencia en esta película, una enorme diferencia, algo que hace que funcione de muchas maneras, sobre todo mi relación con él y con mi historia.

¿Qué ve Irene, encargada de elegir al joven que será entrenado, en Mitch Rapp?

Su motivación, para mí, es que él es el bueno. Él es un arma letal, así que de alguna manera ella quiere a este chico, pero sabe que le va a costar. Rapp es difícil de manejar, porque tiene una causa muy clara. Es difícil vencer a alguien así. Si su causa es más fuerte que la tuya, y la quieren más que a la tuya, ellos ganarán.

¿Qué sucede cuando su personaje, Stan Hurley conoce por primera vez a Mitch?

Creo que ni siquiera sabe que ve algo en él cuando lo conoce. Hay una pequeña chispa, una pequeña química cuando se conocen por primera vez, por lo que escucha los primeros veinte minutos que estuvo con él y luego se va y piensa… ok, tal vez mañana por la mañana. Obviamente él piensa que hay algo de él allí en alguna parte. Por lo tanto, sabes que tienes que tener esa escena para justificar el porqué no deshacerse de ese chico, o al menos decir: no tengo tiempo para esto.

¿Cómo percibe al personaje de ‘The Ghost'?

Ghost se ve a sí mismo como el estudiante prodigio. Pudo haberlo sido o no, quiero decir, este chico fue claramente capaz de forjar un atentado terrorista. Creo que hay una especie de relación paternal con él. Creo que también hay, con Ronnie, una gran decepción, de que no era el adecuado o no estaba a la altura, por lo que podía o no podía hacer. Es un enorme rencor lo que él tiene, y esa es su motivación.

Ficha técnica

Director: Michael Cuesta

Guion: Stephen Schiff, Michael Finch, Edward Zwick, Marshall Herskovitz

Basada en la novela de: Vince Flynn

Elenco: Dylan O'Brien, Charlotte Vega, Christopher Bomford, Nick Cavaliere, Taylor Kitsch, Michael Keaton

Título original: American Assassin

Año: 2017

Vea aquí el tráiler de 'Asesino: Misión Venganza':