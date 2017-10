Humoristas paisas hacen canción dedicada a las empanadas

"Eres perfecta, por siempre amada, no me faltes nunca, querida empanada (…) tú me curas el hambre y también la depresión" dice la divertida canción de las empanadas que supera las 14000 visitas en YouTube. El video, hecho desde el canal de 'Internautismo' es una gran parodia pop en la que el autotune y los disfraces de empanada son protagonistas.

Ya que la empanada es un alimento tan popular en el país, las mentes detrás de Internautismo decidieron crear una canción en la que elogian a una de las comidas favoritas de muchas personas aprovechando el formato tipo sketch, con el cual se han popularizado otros colectivos como los ecuatorianos de EnchufeTV.

La descripción del video dice: "una canción dedicada a nuestro amor más grande en el planeta, aquella que nunca nos traiciona, esta es la canción de la empanada."

Escuche aquí la canción de la empanada: