Así sería el intro de 'Game of Thrones' si fuera anime

Con un video titulado "¿Cómo sería Game of Thrones si fuera una animación japonesa?" el artista francés Malec ha vertido sus años de experiencia en algo que simplemente se ve genial (vía Clique).

Malec vivió ocho años en Japón, donde trabajó en algunas productoras de animación del país. Esta edición del intro está inspirado en Fullmetal Alchemist, Naurto y el trabajo del mangaka Satoshi Kon.

Este intro también toma la música de inicio de la serie, pero Malec le da un giro agregándole letra, la cual de acuerdo con el artista, "quisimos escribir letras que no tuvieran sentido, como si fuera Jon Snow quien lo dijera. En Japón, las canciones tienen letras en inglés que no tienen significado, así que hicimos lo mismo".

¿Qué les pareció? Esta no es la primera vez que vemos un intro de Game of Thrones teniendo un tratamiento de anime, a inicios de septiembre, hicieron un intro inspirado en Attack on Titan.