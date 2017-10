Actriz colombiana ya no se casará en 2017

El mejor momento de este 2016!!! ❤🙏🏻🥂💍👰🏼 Casarme a las 2 horas de comprometida, con la complicidad de las personas que más amo, con la dicha de ir toda la vida de tu mano ❤ Te espero 2017 Para que Dios nos de la bendición oficial 💍Por ahora digo : GRACIAS 2016 por enseñarme TANTO! Por darme tantas oportunidades profesionales, por darme salud pero en especial por entregarme a mi compañero de vida, por darme el esposo que siempre soñé 😍❤ La felicidad está ahí para todos, déjale a Dios hacer su voluntad y tomar control de cada cosa, no forces, no luches porque las cosas más bellas llegan simples y sencillas, llegan para complementarte y para hacerte mejor. Recuerda que lo que HOY tienes es exactamente lo que necesitas! @fedeseverini ¡TU ERES JUSTO LO QUE YO NECESITABA! ❤TE AMO ❤

A post shared by Kimberly Reyes (@kimberlyreyesh) on Dec 30, 2016 at 7:52am PST