Todo el mundo se quedó esperando que los participantes de Protagonistas hablaran de la supuesta relación amorosa que habían tenido en el pasado. ¿Qué pasó con el encuentro entre María del Mar y Felipe?

Fue María del Mar, participante transexual del reality, quien invitó a Felipe a la Casa Estudio para que conversaran sobre el tema, sin embargo, él nunca llegó.

Esta noche sabremos la verdad sobre esta delicada invitación.

¿Aceptará o no Felipe la invitación de María?#Protagonistas pic.twitter.com/XID4sCjCxL — Protagonistas RCN (@ProtagonistaCol) October 5, 2017

Los televidentes estaban la expectativa de lo que ocurriría, pero de acuerdo al canal RCN, Felipe no aceptó la invitación para hablar del tema. "Felipe ha decidido no aceptar la invitación de María para hablar sobre la supuesta relación que tuvieron en el pasado".

La polémica comenzó hace algunas semanas cuando María del Mar aseguró que había tenido una relación con él en frente de sus compañeros. "Ese Felipe es una payaso, un ridículo, es una falsa de toda falsedad. Yo lo conozco más que ustedes, porque él y yo tuvimos cuento hace dos años".

Sin embargo, Felipe no se quedó callado y respondió: "La verdad eso me tomó por sorpresa, porque a María la conocí en los últimos filtros que había en Medellín y yo me acerqué a ella a decirle que siguiera adelante, que me parecía una verraca, que no se preocupara por lo que la gente pensara de ella y me llevé una sorpresa cuando me la encontré dentro de la Casa Estudio, entonces no entiendo por qué ella está diciendo esas cosas que no son ciertas, no entiendo por qué está causando toda esta polémica y a dónde quiere llegar con todo esto", dijo a través de un comunicado entregado por RCN.

