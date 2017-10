“Dragon’s Lair” va a ser un elemento importante para la segunda entrega de Stranger Things: Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Finn Wolfhard

Publimetro tuvo la oportunidad de entrevistar a 3 de sus estrellas; Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Finn Wolfhard, quienes de manera divertida nos contaron como será esta segunda temporada que promete ser más tenebrosa y emocionante que su primera entrega.

Vale la pena resaltar que estos tres chicos ya no son unos niños, ahora son casi adolescente y por ende esto nos da una pista de que sus aventuras en esta nueva entrega van a ser un poco diferente y emocionante.

En la primera temporada ustedes no sabían que Stranger Things iba a hacer todo un fenómeno como lo es ahora ¿Sienten algún tipo de presión con esta segunda temporada?

Finn Wolfhard : Un poco, creo que la segunda temporada va a ser mucho mejor , para mi ha sido mucho mejor la lectura y la caracterización de los personajes.

Caleb McLaughlin: Hay un poco de temor porque no sabemos como vaya a reaccionar la gente con esta segunda temporada. Uno nunca sabe como va a ser la reacción.

Trabajan duro para preparar sus personajes antes de grabar ¿creen que en esta segunda temporada sus personajes serán similares a la primera entrega?

F.W : En esta segunda temporada se transforma un poco, seguimos siendo inmaduros pero no tanto. En la primera temporada mi personaje tenía 10 años, ahora su voz suena más gruesa y tiene actitudes de un preadolescente. Entonces si hablamos en general de nuestros personajes, sí cambian.

Ustedes son muy jóvenes ¿Les hubiera gustado vivir en los 80?

FW: Si pudiera viajar en el tiempo como en la película ‘Back to the Future’ no iría a esa década, porque siento que me decepcionaría… Prefiero mantenerlo como un misterio.

GM: Exacto, creo que prefiero admirar los años 80 desde esta década.

CM: Yo me quedo en esta época. Me gusta mi iPhone y Netflix.

¿Hay algunas referencias de películas para esta nueva temporada? ¿Ya han visto películas como los caza fantasmas?

Mc: En esta temporada como en la primera nos tocó jugar muchos video juegos como Calabozos y Dragones. Pienso que fue como un truco para nosotros.

G.M: Hay que decir que no solo nos tocó ver películas de la época sino tambiém escuchar música de los 80.

F.W: En el tráiler de la nueva temporada se ve que “Dragon’s Lair”, videojuego de laserdisc publicado por Cinematronics en 1983, va a ser un elemento muy importante para Stranger Things.

¿Qué va a pasar con sus personajes en esta segunda temporada?

FW: Mike dejará de ser tan arriesgado pero seguirá buscando a su amiga Elven, aunque lo hará de manera psíquica y no física.

G.M: Dustin seguirá siendo un chico optimista. Sin embargo, lo que pasó en la primera temporada lo dejó muy temeroso . Además, va a estar muy pendiente de Will, pues luego de haber sido secuestrado, no será el mismo y Dustin estará allí para apoyarlo.

CM: Lucas va a descubrir la existencia de los “c”. Además de eso, se volverá el líder del grupo, en la manera de que los quiere mantener unidos. Al final de la temporada, los seguidores se darán cuenta que existe una poderosa razón para que Lucas tome ese rol.

¿En la vida real que es lo más terrorífico que ustedes pueden comparar con el ‘Upside down’ y el Demogorgon?

FW: Si somos muy puntuales, Stranger Things está basado en un lugar que se llama Montague Nueva York, donde la gente especulaba que existía algún tipo de conspiración del Gobierno allí.

CM: Ellos decían que estaban siendo usados para fines de la Guerra Fría: entrenaban niños, fabricaban armas.

G.M: Experimentos para controlar la mente.

CM: ¡Son los rusos! (risas)

Hay un montón de cosas relacionan con eso, yo me he puesto a investigar un poco. Para Eleven tenía el Tanque de Privación Sensorial, pero en la vida real existía una cosa llamada la silla de aislamiento, o algo así, esto no es que sea seguro pero es lo que hemos leído y muchas de estas cosas están basadas en hechos reales.

¿Les gustaría seguir haciendo producciones de los nostálgicos 80?

CM: Oh sí, pero películas de terror, esas eran las mejores.

G.M: Sí, me encantaría seguir siendo un chico de los 80 por siempre … risas.

FW: A mi sí me gustaría hacer otras cosas, como participar en películas de comedia. Ir a Broadway, creo que es divertido participar en esos shows.

¿En cuanto a sus personajes qué prefieren? ¿seguirlos desarrollando ustedes mismos o transformarlos, según la audiencia se lo pida?

CM: No diría que como la audiencia lo pida, porque cada persona tiene sus gustos y es muy difícil hacer un personaje así. Nosotros solo podemos ofrecerles lo que hicimos en la primera temporada y afortunadamente la audiencia lo amó. Sin lugar a dudas, la segunda temporada será lo que los televidentes quieren ver.

FM: Sin embargo en esta nueva temporada le daremos algo a la audiencia que seguramente no están esperando. Honestamente me gustaría encontrar las características de mi propio personaje actuando, porque con ello es que puedo desarrollar bien mi personaje. Yo tengo el control y la libertad de construirlo.

G.M: Cuando estoy parado el set de grabación siento más presión y ahí aparecen muchas características que tomo para mi personaje.