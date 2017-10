Video: Conozca el nuevo reto viral que podría dañarle la sonrisa

A través de redes sociales se ha difundido un extraño desafío creado por Daniel Hartman, un joven futbolista universitario, quien se vale de sus habilidades para atrapar que le son lanzadas desde diferentes distancias.

Hasta ahí todo parece normal, pero Hartman utiliza una parte del cuerpo delicada para realizar esta hazaña: sus dientes.

Y aunque en sus videos todo sale bien y se observan trucos sorprendentes, varios jóvenes han querido intentarlo con resultados poco alentadores. En Twitter, un adolescente identificado como Brady Fryou publicó una foto en la que muestra su diente partido luego de intentar el reto, acompañada con la leyenda "Esto no funcionó tan bien cuando lo probé".

yea this didn’t work near as good when i tried it… #ouch pic.twitter.com/mCRuaW9Kra

— Brady Fryou 🅥 (@RealBradyFryou) October 2, 2017