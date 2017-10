Parece que las cosas no andan bien para la familia del fallecido cantante de vallenato. Ahora se conoce que el papá de Kaleth Morales se encuentra hospitalizado.

Fue Miguel Morales quien subió a su cuenta de Instagram una imagen en la cual se le puede ver en una camilla, conectado a un tanque de oxígeno. "Todo bien mi gente los quiero mucho", fue el mensaje que publicó junto a la fotografía.

Papá de Kaleth Morales se encuentra hospitalizado

Todo bien mi gente los quiero mucho A post shared by Miguel Morales (@miguelmor_lavoz) on Oct 5, 2017 at 2:33pm PDT

Y aunque el artista y padre de Kaleth no dio a conocer las razones que lo llevaron a visitar el médico, lo cierto es que por la imagen, parece que no se trata de algo grave. En la fotografía Miguel se ve sonriente y junto a su esposa.

Hace poco el cantante y familia volvieron a ser el centro de atención debido a Los Morales, novela que fue emitida por el canal Caracol, y que centró su trama en la vida y muerte de Kaleth.

Fue Julio Meza el actor que le dio vida al papá de Kaleth en la producción. "No había vuelto a hacer novelas desde ‘Chepe Fortuna’, donde interpreté a ‘Chipi Chipi’, porque los papeles que se asomaban para una persona de color eran de chofer, de celador, de esclavo y eran unos personajes que yo no quería hacer porque no quería romper el dedicarme a mi música. Así que ya llevaba un mes y 10 días en Miami cuando, de pronto, revisando Facebook encontré un mensaje de una chica de maquillaje de Caracol en el que me decía que me estaban buscando urgentemente para un papel", le contó Julio a Publimetro hace unos meses.

