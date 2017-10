Las acusaciones sobre Sergio Luna, quien participó en la versión del reality en 2010, comenzaron esta mañana cuando La Negra Candela publicó una noticia relacionada al tema. ¿Cuál es la verdad del exprotagonista acusado de estafa?

De acuerdo con la periodista de entretenimiento, quien tenía como base un comunicado entregado por Benavides Morales Abogados, Sergio junto a otras dos mujeres, una de ellas su exnovia, engañó a empresarios para que dieran dinero por adelantado para recibir vehículos de carga, sin embargo, eso jamás pasó.

"Lo que dejó con la boca abierta a más de uno es que otro de los miembros de la citada banda aparece Sergio Luna, reconocido por haber participado en Protagonistas en su versión 2010. La audiencia se llevó a cabo el pasado 3 de octubre y Sergio aceptó los cargos de haber prestado sus cuentas bancarias para consignar el dinero entregado por los crédulos y esperanzados ciudadanos deseosos de mejorar o comprar su vehículos", aseguró La Negra Candela.

¿Cuál es la verdad del exprotagonista acusado de estafa?

Sergio habló con Pulzo sobre el tema y afirmó que: “Nunca me obligó a nada ni hice nada, ni tuve conocimiento de lo que están diciendo en este comunicado irresponsable, por parte de esta señora (Negra Candela), tampoco tengo conocimiento del proceso en curso. Lo único es que yo, claramente, no tengo nada que ver con los señalamientos que dicen”.

A eso agregó que: "Leí el documento. No he sido citado a ninguna audiencia. No tenía conocimiento. Me enteré de que había un proceso en curso y de que las habían apresado hace dos días. Nunca me han citado, yo no tengo que esconderle nada a la ley; en cualquier momento si me necesitan, voy a estar dispuesto a testificar lo que sé, pero es una mentira que yo haya aceptado cargos. A mí nunca me han citado".

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar