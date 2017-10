La presentadora es una mujer que no tiene miedo a mostrarse tal y como es, y así lo demostró. Vea la foto de Cristina Hurtado sin retoques.

Fue publicada por la misma Cristina en su cuenta de Instagram y hace parte de una campaña relacionada con su colección de ropa interior.

Con la fotografía Cristina quiere hacer una reflexión sobre el cuerpo de la mujeres, y que cualquiera, puede verse y sentirse sensual sin importar qué tipo de figura tiene.

Antes de la publicación de esta imagen, la presentadora también subió a sus redes sociales un video en el que se podía ver un detrás de cámaras de ella luciendo la ropa interior de su marca.

La foto de Cristina Hurtado sin retoques

Ya saben, ustedes también pueden tener este hermoso conjunto de ropa interior @crissbycristina !! Lo encuentran en nuestra tienda online ➡️crissbycristinahurtado.com ➡️20% de descuento ➡️envío gratis El link en la bio 👆👆👆👆👆👆👆👆 #nofiltro #nophotoshop A post shared by CRISSHURTADO (@crisshurtado) on Sep 30, 2017 at 8:29am PDT

Hace poco Cristina dio de qué hablar por su renuncia a Noticias RCN y su ingreso al renovado Canal 1 como presentadora de noticias y del reality Guerreros.

“Yo me quería quedar en RCN, es mi casa, pero las cosas no se dieron, pues el canal está en un momento complejo y no habían formatos nuevos (…) Hace un año tuve una propuesta en Televisa, en México para presentar, y me pedían radicarme allá con mi familia. Lo manifesté en el canal y lo que hicieron fue mejorar mis condiciones, me prometieron también otra serie de cosas por la que dije ok, me quedo. Pero finalmente no se dieron, pero no por mala voluntad” dijo Hurtado a la revista Vea.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar

Publimetro Colombia Ariadna Gutiérrez confirma que terminó con Gianluca Vacchi