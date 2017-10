The Kitsch, la banda colombiana que abrirá el concierto de Green Day

Como parte del Revolution Radio Tour la banda californiana integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll llegará a Colombia por segunda vez con las canciones que se han convertido en himnos del rock en todo el mundo. Esta vez, la cita será el 17 de noviembre en el Parque Simón Bolívar.

Green Day recorrerá el continente promocionando el álbum Revolution Radio, lanzado el 7 de octubre de 2016 y que debutó en el primer lugar del top 200 de Billboard.

El soporte internacional de Green Day en la gira será la banda The Interrupters, conocida en la escena punk norteamericana por su energético show. No obstante, los teloneros en Colombia serán la banda bogotana The Kitsch, caracterizada por su sonido garage rock. Actualmente esta banda promociona su primer disco, "Amor a Primera Vista".

PUBLIMETRO habló con la banda, conformada por Albert Medina, León Jefferson y Sebastián Pedroza: "Para la banda es una retribución al trabajo duro que se ha realizado en estos 5 años. Es la recompensa que resulta de creer en nosotros y de meterle la "ficha". También, contaron cuáles son sus expectativas con esta presentación: "Green Day es una banda de talla mundial y además cercana al género. Esperamos que con esta oportunidad podamos abordar mucho más de ese público potencial al que le puede llegar a gustar nuestro ruido. Vamos a trabajar con más ganas en nuestra siguiente producción discográfica. Se vienen cosas nuevas".

La gira también recorrerá otros países de la región como Brasil, Argentina, Chile, Perú y México. Las boletas para ver a Green Day están disponibles a través del servicio de PrimeraFila.com o en las taquillas de Cine Colombia. Las locaciones disponibles son dos: Revolution (con un precio de 350.000*) y Radio (con un precio de 175.000*). *Ninguno de los precios incluye el servicio de Primera Fila.