En 'Protagonistas' nadie quiere besar a María del Mar, la participante transexual

Maria del Mar, la participante transexual de Protagonistas de Nuestra Tele, pasó un mal rato cuando ninguno de sus compañeros quiso besarla durante un ensayo en la Casa Estudio.

La situación fue calificada de "homofobia" en redes, ya que a pesar de que Maria del Mar se identifica como mujer, sus compañeros no la reconocieron como tal y prefirieron no besarla a pesar de que se trataba de un beso que hacía parte de una actuación para la prueba de talento.

Las críticas a los participantes no se hicieron esperar, aunque algunas personas admitieron que no sabrían cómo actuar si se encontraran en la misma situación.

Oigan no, si #ProtagonistasRCN va a seguir con esa homofobia y montadora a Maria que quiten esa vaina del aire, no da raiting da es EMPUTE!

#ProtagonistasRCN No entiendo que les cuesta decir la verdad "María, no me siento cómodo, es la primera vez y no quiero hacerte sentir mal"

— S.M american (@SandMboy) October 5, 2017