"Muy mala noticia", la crítica de Manolo Bellon a la cancelación del concierto de Paul McCartney

Tayrona Eventos Rock comunicó que el concierto de Paul McCartney en Medellín deberá ser pospuesto por problemas técnicos en la producción del evento, y procedió a informar cómo deberán pedir el reembolso quienes compraron las entradas al show.

"Sí, el cuento es que lo van a posponer para el otro año y todo lo que ustedes quieran (…) vaya uno a saber qué fue lo que pasó ahí."

Después, prosigue leyendo el comunicado, en la parte en la que hacen saber que se estudiará la posibilidad de reprogramar el concierto como parte de la gira sudamericana, pero comenta:

"Eso es bastante vago, eso no quiere decir nada… que una próxima gira, o sea que de pronto si hay una gira el año entrante entonces nos incluiría".

"Estoy muy bajoneado, y estoy seguro que ustedes me acompañan en ese sentimiento", agregó.

El concierto hacía parte de la gira One on One Tour, y estaba previsto para el 24 de octubre de este año en el Estadio Atanasio Girardot.