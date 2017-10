Jarabe de Palo celebrará sus 20 'palos' con un concierto en Colombia

A pesar de las batallas que han tenido que dar personal, pero también profesionalmente, Jarabe de Palo sigue de pie y con más fuerza. Justamente, en este 2017 tenían mucho para celebrar: los veinte años como agrupación y los cincuenta de Pau Donés, líder de Jarabe.

Para consolidar este festejo Pau y su combo decidieron lanzar un libro, un disco y realizar una gira de conciertos, que hará su siguiente parada en nuestro país para una presentación que se realizará el próximo 6 de octubre en el teatro Jorge Eliécer Gaitán. Justamente, en entrevista para Publimetro, este frontman nos contó sobre estos proyectos.

En pocas palabras, el disco (50 Palos) es una perspectiva de su carrera…

En donde repasamos nuestro repertorio más conocido y que se concentra en instrumento y voz, más que en arreglos en el estudio de grabación. No cambiamos completamente el sonido, pero sí hicimos ajustes a las canciones originales.

Nos sentimos muy orgullosos del álbum porque entró a los listados de ventas como hacía mucho tiempo no entraba alguna de nuestras producciones por ser independientes.

Si aún no lo hemos escuchado, ¿qué nos enamorará del álbum?

Que se encontrarán con una Flaca interpretada con piano y violonchelo, con un Grita que tiene contrabajo y guitarra acústica y un Depende a piano y voz. También podrán escuchar Humo que es nuestra canción inédita.

El sonido del álbum es simple e íntimo ¿también lo será el concierto que veremos en Colombia?

Las canciones estarán apoyadas por unas proyecciones que hemos realizado específicamente para cada una de ellas. El formato del escenario será muy limpio, estaremos los cuatro músicos con pocos instrumentos: guitarra, piano, violonchelo, contrabajo y voz.

Lo que deseamos es que la gente salga del concierto pensando que no perdió el tiempo, que pasó unas horas gozosas escuchándonos y compartiendo un rato con los Jarabe de Palo.

5 ediciones en España lleva el libro 50 palos… y sigo soñando escrito por Pau Donés.

120 conciertos realizará Jarabe de Palo en el marco de esta gira de celebración.

22 canciones hacen parte del disco 50 Palos.

Pero además de ser una celebración, su gira y sus conciertos han tenido un objetivo claro…

Las presentaciones han tenido que ver con la música, pero también, con la vida. En cada uno de los conciertos siempre queremos contarle a la gente varias historias, de lo que ha pasado con nosotros, con nuestra existencia.

50 palos… y sigo soñando nace en el momento más difícil de su vida…

Me diagnostican la enfermedad, me voy a casa y empiezo a pensar en el proyecto de los '50 Palos'. Es en ese momento cuando me acuerdo de una propuesta que me habían hecho hacía un tiempo relacionada a un libro. Me dije: “Voy a escribir varios capítulos con pensamientos relacionados a mi vida”. Comencé a gozarme la experiencia de escribir. Me levantaba a las seis de la mañana, y de seis a ocho escribía en la cocina de mi casa.

Su mundo se ve reflejado en el libro, pero ¿y Jarabe? ¿Cómo la ve luego de 20 años?

Bueno, yo personalmente tengo más canas en la cabeza, una arruga más en la cara, pero en lo fundamental no creo que haya cambiado mucho nuestra esencia. Los músicos vivimos de la música, es nuestra profesión, nuestra pasión, y eso sin duda no se ha transformado.

Sin embargo, la experiencia, las giras y los viajes sí han hecho que evolucionemos, y sin duda, el aprendizaje se ha visto reflejado en la forma de escribir y crear canciones.

¿Algo más hará parte de la celebración de los 20 y los 50 palos?

De momento es que más que suficiente. Yo no soy de pensar en el futuro. No sé qué pasará conmigo y con Jarabe de Palo. Lo que me interesa ahora es vivir el presente porque la vida es urgente.

“Cuando decidimos celebrar tantos años pensamos que debíamos estar cerca de la gente, por esa razón, quisimos salir con una gira de conciertos”, Pau Donés.

