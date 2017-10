Parece que las cosas no están saliendo bien para este nuevo reality. ¡Se acercan cambios radicales en Protagonistas de RCN!

Fue La Negra Candela quien en su página web aseguró que el formato no está convenciendo y no se trata solamente de los televidentes. "Razón tienen algunos anunciantes de no pautar en el programa o pedir cambio de espacio para sus productos, no es el adecuado para ellos".

En lo escrito por la periodista de entretenimiento, se asegura que las escenas explícitas y el alto contenido sexual no han sido del agrado y que por esa razón es que se tomarán las medidas necesarias para darle mayor calidad al contenido presentado. "¿Censura? No. Protección a los intereses de la empresa televisiva y los televidentes. Por eso a partir de esta semana y ante tanta crítica, comentarios y bajo rating, habrá cambio de rumbo en Protagonistas, porque sus productores quieren demostrar que sin acudir a ese crudo manejo pueden ser ganadores".

¡Se acercan cambios radicales en Protagonistas de RCN!

La Negra Candela finaliza asegurando que además de las críticas, el dinero de la producción se está acabando."Y están volados de presupuesto, la platica se acabó. A los eliminados los devuelven inmediatamente para sus casitas y no les hacen prensa. ¿Por qué será?".

En el capítulo de anoche, 2 de octubre, se vivió una nueva eliminación en el reality. Con más del cincuenta por ciento de la votación del público, fue Felipe quien tuvo que decir adiós a su sueño de ser el ganador.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar