La presentadora y modelo es portada de la nueva edición de la revista Don Juan. Justamente, a esta publicación le contó detalles desconocidos de su vida. ¡Las confesiones de Carolina Cruz que lo dejarán sorprendido!

¿Sabía que se orinó en la cama y tomó tetero hasta los once años? Pues eso y otros secretos le contó a la revista. "A los once años tenía los dientes vueltos nada y me tocó empezar un tratamiento de ortodoncia que hizo que la chupada de dedo me supiera a cacho. El único que pudo quitarme esa maña fue mi abuelo. Compró un poquito de ají y ¡popó de gallina! Me dijo que si pasaba por mi cuarto y yo tenía el dedo en la boca me lo iba a untar de alguna de las dos cosas".

Sobre su infancia agregó que: "En el colegio no me fue muy bien. Era perezosa en el momento de los exámenes y por eso perdí varios años. Lo raro era que a la hora de hacer las tareas era supernerda".

También recordó una anécdota relacionada con su paso por el reality Colombia’s Next Top Model. "Una vez en el Amazonas grabando Colombia’s Next Top Model me tocó dormir en un cuarto donde había ratas. Yo salí despavorida, pero después en el lobby me cayó un sapo del techo y preferí irme a dormir en el cuarto con las ratas [risas]".

