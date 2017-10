Esta semana especial de John Lennon por OnDIRECTV

OnDIRECTV presentará el próximo viernes 6 de octubre un especial de la vida de John Lennon con dos espectaculares contenidos: su última entrevista y un concierto.

En honor a lo que habría sido el cumpleaños 75 de John Lennon, se realizó el Imagine – John Lennon 75th birthday concert, que reunió a artistas como Steven Tyler, Sheryl Crow, Brandon Flowers, Willie Nelson, Juanes, Peter Frampton, Tom Morello, Spoon y muchos más.

El show que tuvo lugar en el teatro del Madison Square Garden y que fue dirigido por Kevin Bacon, incluyó apariciones especiales de los miembros restantes de The Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr además, de unas conmovedoras palabras de Yoko Ono: "Es hermoso ver tantos músicos maravillosos y talentosos reunidos en esta ocasión especial para celebrar el cumpleaños de John. El arte de John continúa dando esperanza, luz y felicidad a generaciones de personas en todas partes. Su creencia de que cada uno de nosotros puede cambiar el mundo sigue inspirando a la raza humana a creer en sí mismos, y su influencia es eterna en los corazones, ya que todos compartimos el poder de la música".

Con este memorable concierto comenzará el especial de OnDIRECTV. Este será emitido a las nueve de la noche. Dos horas después los televidentes podrán ver The last Lennon interview.

Siendo adolescente John Lennon fundó The Quarrymen, banda que se convertiría tiempo después en The Beatles.

John Lennon conoció a Paul McCartney, y así comenzó a formarse The Beatles. Luego llegaron George Harrison y Ringo Starr.

El cuerpo de Lennon fue cremado. Sus cenizas fueron esparcidas en Central Park.

Lo que comenzó como una entrevista de rutina para promocionar su próximo álbum se convirtió en el obituario de una de las figuras más importantes de la música pop y rock del siglo 20. El documental The last Lennon interview le mostrará a los televidentes la historia de esta última entrevista del ex Beatle con el periodista Andy Peebles de la BBC en diciembre de 1980, días antes de ser asesinado.

Peebles tuvo que volar a Nueva York para encontrarse con John Lennon y Yoko Ono. Desde su apartamento, los dos le contaron al periodista detalles del disco Double Fantasy.

Siendo su primera entrevista de radio en años, Lennon habló con franqueza a Peebles acerca de su vida personal, la ruptura de The Beatles y su caso de deportación con su ingenio y encanto habitual. Dos días después de la entrevista, Lennon fue asesinado a tiros.

El 8 de diciembre de 1980, John Lennon recibió cuatro disparos a sangre fría cuando salía de su apartamento, ubicado en el edificio Dakota. Mark David Chapman fue el autor de este crimen y ha asegurando en diferentes ocasiones que lo hizo para ganar fama.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar