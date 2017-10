Presentadora y modelo colombiana narró los instantes de terror durante tiroteo en Las Vegas

Karen Castro, presentadora ibaguereña del canal Tro, de Santander, se encontraba de turista en Estados Unidos cuando ocurrió el tiroteo de Las Vegas que hasta el momento deja 56 muertos y más de 500 heridos.

Un hombre de 64 años identificado como Stephen Paddock le disparó a los transeúntes que se encontraban en la zona hotelera que se dirigían a un concierto de country desde una habitación del hotel Mandalay, ubicada en el piso 32, desde el cual hirió a las personas con más de ocho armas diferentes.

A través de su cuenta de Instagram, la joven modelo narró cómo sus vacaciones se convirtieron en una historia de supervivencia:

"La experiencia fue aterradora… es un miedo muy horrible… la gente corría encima de todo el mundo y lo peor fue que cuando corríamos, y toda la gente corría, sentíamos que le dábamos vueltas al casino. Íbamos a salir por un lado y sentíamos que la gente regresaba por ese mismo lado. Me rodé por unas escaleras, se me tronchó el pie, me ayudaron a pararme y salí corriendo".

En una de las imágenes que la joven compartió, se alcanzan a ver algunos hoteles mientras se escuchen los incesantes disparos. De igual manera, Karen mostró su talón lastimado, pero siempre recalcando la suerte que tuvo al salir con vida de allí.