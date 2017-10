¡Los interrumpieron! Así fue el primer beso de Greeicy Rendón y Mike Bahía

Greeicy Rendón y Mike Bahía son una de las parejas de la farándula nacional más populares. Lo que muchos no saben, es que incluso las parejas de famosos tienen momentos de incomodidad que se convierten en grandes anécdotas.

Greeicy le contó a Suso, durante el programa del comediante, que cuando ella y Mike Bahía se conocieron, estuvieron en una cita en la que no pasaba 'nada de nada' y ella estaba ansiosa porque se dieran el primer beso. Finalmente, cuando salían del parqueadero del lugar en el que estaban, sucedió. Lo que no sabían es que mientras por fin se daban su primer beso, estaban haciendo trancón y no dejaban pasar a los demás carros que venían detrás. Ellos no se percataron, ya que estaban muy concentrados en el momento, y además Mike Bahía le cantaba una canción a Greeicy.

La magia fue interrumpida cuando el vigilante del lugar llegó a tocarles el vidrio del carro, y les pidió que se movieran de allí. Greeicy Rendón y Mike Bahía aun recuerdan la historia con mucho humor.

La pareja se encuentra pasando por un buen momento juntos, e incluso se ha rumorado que estarían pensando en casarse, aunque los cantantes solo han dicho que su romance es "para toda la vida".