Paulina Vega habla de la supuesta rivalidad con Ariadna Gutiérrez

La ex Miss Universo Paulina Vega decidió pronunciarse frente a los rumores que están circulando sobre una supuesta rivalidad con la también exreina y presentadora Ariadna Gutiérrez.

En la más reciente edición de la Revista Vea, Paulina aseguró que no es cierto que tengan una rivalidad, “Para nada. No. La gente siempre compara a las reinas, quieren ponernos como contrincantes. Es más, nos identificamos porque hemos vivido muchísimas cosas iguales”, afirmó.

Además le consultaron si actualmente tienen una amistad, pero Paulina solo se limitó a decir que durante el reinado de Ariadna, ella fue un apoyo pues le dio consejos y la ayudó en todo lo que necesitaba para el certamen:

“Sí. Hablábamos mucho en la época del reina porque yo la coroné como Señorita Colombia y cuando fui a Miss Universo ella estaba concursando. Me hacía preguntas, me pedía consejos y yo le trataba de contar todo lo posible. No la veo como una contrincante, yo no veo a nadie como contrincante”.

Actualmente las dos exreinas se enfrentan por el rating de la televisión colombiana, Paulina es la encargada de la presentación en el programa 'A Otro Nivel' del canal Caracol, por otro lado, Ariadna hace parte del jurado del reality del canal RCN 'Protoagonistas 2017'.

De acuerdo con cifras entregadas por Rating Colombia, A otro nivel se convirtió en lo más visto por los televidentes, el viernes pasado marcó en su audiencia, 14.9. Por su parte Protagonistas, su reality competencia, tan solo marcó 5.8.