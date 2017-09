Rosana confirma gira por Colombia en octubre

La artista inició su gira En La Memoria de La Piel Tour a principios de este 2017 en su natal España, donde tuvo varias fechas completamente agotadas. Después continuó por varios países de Latinoamérica como Argentina, México, Costa Rica y Guatemala.

Las fechas siguen y Rosana tiene agenda llena hasta 2018, pero tiene un espacio para venir a presentarse a Colombia en cuatro conciertos en los que cantará algunas de sus mejores canciones, tales como: El talismán, Si tú no estas, Te vi venir, Yo soy la tierra, No puedo estar sin ti, Cambiar el mundo, Lunas Rotas y su nuevo hit, No olvidarme de olvidar.

En un comunicado, la artista manifestó la alegría que siente de volver al país: "me siento emocionada de regresar a cantar a Colombia, tengo muchas ganas de llegar a cada ciudad, conocer y encontrarme con los amigos de siempre para dejarnos llevar por las emociones, por la felicidad y el amor que nos produce la música… Colombia, estoy lista para ustedes".

Estas son las fechas y los puntos donde se podrá adquirir la boletería: