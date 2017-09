Verónica Orozco fue víctima de matoneo, esta es su historia

Este es mi #tbt de hoy, tenía 12 años y aunque me veo medianamente feliz no saben cómo sufría a esa edad. En el colegio se burlaban mucho de mi porque era la más bajita y la más flaquita, me decían "la nadadora" nada por delante, nada por detrás, y aunque ahora me ría de eso, sé, porque lo viví en carne propia lo vulnerable que es un niño a cualquier mal comentario, a veces ni siquiera quería salir al recreo. El ahora famoso bullying mata seguridad, sueños y hasta el corazón, y quiero decirles que muchas veces no viene sólo de los niños, viene también de los papás intolerantes, que discriminan y juzgan la diferencia. Como mamá siento, que no puedo manejar la vida de mi hija por completo, pero sí tengo el deber de enseñarle a nunca burlarse de algún defecto físico, enseñarle a respetar la diversidad de todo tipo, para que ella misma sea feliz y libre, y deje ser a los demás❤️

