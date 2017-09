Este video de Peter Manjarrés tiene nerviosos a sus fans

Un video de Peter Manjarrés tiene a sus seguidores rogándole para que se cuide. Se trata de unas imágenes en las que el cantante vallenato aparece cantando en una camioneta. El problema es que no parece que estuviera usando el cinturón de seguridad.

Desafortunadamente, en el mundo del vallenato las muertes trágicas han sido un común denominador, especialmente las que están relacionadas con accidentes de tránsito.

Ese fue el caso de Patricia Teherán, Martín Elías y Kaleth Morales, que dejaron a una gran fanaticada preguntándose si todos los ídolos vallenatos estaban destinados a un destino fatal.

Peter Manjarrés fue visto sin el cinturón de seguridad, con lo que le puso 'los pelos de punta' a más de un seguidor suyo. "No aprenden" "Qué joda con ese cinturón, si no le pone él sabe lo que pasa" "Porfa… El cinturón no lo llevas puesto" son algunos de los comentarios que le dejaron al cantante vallenato en el video publicado por la cuenta de Instagram de CantaVallenato.

Recientemente, Peter Manjarrés y Juancho De La Espriella lanzaron su más reciente disco: 'Lo que tú querías, un vallenato'.