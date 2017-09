¡Por fin! Este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2018

Para este año, la programación oficial del Festival Estéreo Picnic 2018 está encabezada, entre otras, por:

Gorillaz

LCD Soundsystem

The killers

Lana del rey

Zoé

The Nationals

Dj Snake

Hardwell

Bomba Estéreo

Royal Blood

Metronomy

Tyler the creator

Galantis

Mac de marco

Milky chance

Conexión establecida. ¡Es nuestro momento! 💥 ¡Este es el Line Up de #FEP2018! 💥 Posted by Festival Estereo Picnic on Wednesday, September 27, 2017

Con este video se presentó el cartel oficial:

Actualmente, el combo de los tres días le costará en primera etapa 495 mil pesos, en segunda etapa 515 mil y en tercera 545 mil. Si quiere vivir la experiencia con todos los lujos, también podrá adquirir un combo VIP que le costará 1.250.000.

🎉 ¡Pronto terminará la espera! 🎉

🙌 Estos son los valores para combos #FEP2018 🙌 | Line Up 27.09.2017 | pic.twitter.com/ZetuloEfxm — #FEP2018 (@festereopicnic) September 26, 2017

En días recientes se agotaron las boletas para 'Creyentes', aquellos compradores que adquieren la boleta para los tres días del festival confiando en la programación del mismo. Esto gracias a que el festival ya se ha consagrado como uno de los más grandes del país por traer bandas como New Order, Red Hot Chili Peppers, Noel Gallagher, Two Door Cinema Club, Wiz Kalifah, The Strokes, Die Antwoord y Tame Impala, entre muchos otros.

