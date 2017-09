Hace pocos minutos se conoció la lamentable noticia. Murió Hugh Hefner, el fundador de Playboy a los 91 años.

De acuerdo con los primeros informes, falleció de manera natural, en su mansión, en compañía de sus familiares y de sus famosas conejitas. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.

Cerca de las diez y media de la noche la cuenta oficial de Playboy en Twitter confirmó el fallecimiento de Hefner con el siguiente mensaje:

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4

— Playboy (@Playboy) September 28, 2017