El cantante vallenato dio de qué hablar luego de que dijera una frase que dejó con la boca abierta a más de uno. Comentario polémico de Silvestre Dangond dejó pensando a los televidentes de A otro nivel.

Ocurrió durante el capítulo de esta noche cuando José, cantante de vallenato se subió al ascensor para probar suerte con los jurados. Su voz le alcanzó y llegó al último nivel donde fue recibido por Kike, Fonseca y Silvestre.

Todos hablaron de su talento, pero Dangond, le soltó una frase que nadie se esperaba: "Y que desde que preñaste a mi prima te perdiste".

Ante eso José respondió con una risa y el tema quedó ahí. Sin embargo, en redes sociales los comentarios respecto al tema no se hicieron esperar.

Durante esta semana Silvestre se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que emitiera un en vivo en el cual se le podía ver tomando licor dentro de una camioneta.

"Mañana van a amanecer diciendo h**** Silvestre el mal ejemplo y no se qué y no se qué m****. Yo soy feliz, ¿qué tal y si me muero ahora? Si me muero ahora, ¡bacano! Fui feliz, fui feliz", es parte de lo que afirmaba el cantante en el video.

Ante eso, Silvestre solo aseguró que la había pasado bien. Sin arrepentimientos. "Marica yo como hice un en vivo ayer que fue buenísimo", decía en un nuevo video mientras se reía.

