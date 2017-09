En las últimas horas se han conocido imágenes que se decían, eran protagonizadas por la famosa actriz. Yuri Vargas, involucrada en falso video íntimo que circula en redes.

El video, que dura cerca de tres minutos, es explícito, y muestra a una pareja manteniendo relaciones sexuales, en lo que parece, es un cuarto de hotel.

Mucho es lo que se ha dicho en redes respecto a la actriz, pero son varios quienes se han percatado de dos detalles que demostrarían que no es Yuri la protagonista de estas escenas.

La primera es un tatuaje que tiene en su pie y que no se le ve a la mujer del video, y la segunda, que la protagonista del video habla en inglés y Yuri no domina el idioma.

Yuri Vargas, involucrada en falso video íntimo

Muchas son las famosas colombianas que han sido víctimas de las redes sociales y de publicaciones que no tienen que ver con ellas. El último caso fue el de la modelo Elizabeth Loaiza, quien fue confundida con una actriz del cine para adultos.

"Miren mi instachat (mis actualizaciones de instagram) para que vean la explicación de este video. ¡Los amo! No quiero saber más del tema, me tienen mamada con la preguntadera. Y si alguien sabe quién es me puede decir porfis o pues nos puede contar a todos", escribió por aquel entonces la caleña aclarando el tema.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar