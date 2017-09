Protagonista de 'Narcos', Pedro Pascal, dijo que el show debe parar luego del asesinato de un miembro del equipo

'Narcos' es una de las series más populares de Netflix en el momento. Cuenta la historia del Cartel de Medellín y del Cartel de Cali, así como su conexión con México y el tráfico de cocaína a Estados Unidos. No obstante, Pedro Pascal dijo que show debe parar por la seguridad de todos.

La realización de la serie podría estar poniendo en peligro la vida de los miembros del equipo de producción, especialmente luego de la muerte violenta de Carlos Muñoz, encargado de conseguir las locaciones de grabación.

Pedro Pascal, protagonista de la serie con el papel del Agente Javier Peña, dijo al portal TMZ que si la grabación de la historia no es segura es mejor que se detengan hasta asegurarse que se puede continuar sin que nadie más esté en peligro: "no lo podemos hacer si no es seguro, estamos hablando de vidas humanas". Además, siendo él uno de los protagonistas, es entendible que también se considere en riesgo.

Al parecer, la historia iba a continuar grabándose en México, pero esos planes podrían cambiar y la historia continuaría filmándose en Colombia, donde inició las primeras dos temporadas.